Reyting sonuçları 22 Haziran Salı 2018: Survivor, FİFA 2018 Dünya Kupası, Fox Ana Haber çekişmesi İşte kazanan…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Reyting sonuçları belli oldu! 22 Haziran Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Survivor, FİFA Dünya Kupası, Fox Ana Haber çekişmesi reyttinglere yansıdı. 22 Haziran Salı 2018 reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü birinci olarak bitiren program hangisi? İşte reyting sonuçları ve dünün kazananı…

22 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 7,46 rating alan Survivor birinci, 6,77 rating alan Arka Sokaklar ikinci, 4,66 share alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. AB puan türünde 6,53 rating alan Survivor birinci sırada, 5,65 rating alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci sırada, 4,80 rating alan Sırbistan – İsviçre FİFA 2018 Dünya Kupası maçı üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi değişmedi. 7,25 rating alan Survivor birinci olurken, 5,41 rating alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci oldu. 4,87 rating ile Sırbistan – İsviçre FİFA 2018 Dünya Kupası maçı üçüncü sırada yer aldı.

22 HAZİRAN SALI 2018 TOTAL SONUÇLARI

22 HAZİRAN SALI 2018 AB SONUÇLARI

22 HAZİRAN SALI 2018 ABC SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1’ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD’de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1’ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olası seyircilerin %1’ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1’ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.