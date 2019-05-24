Reyting sonuçları 23 Mayıs: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye yarışı…

Reyting sonuçları açıklandı ve 23 Mayıs akşamında televizyon ekranlarında en çok izlenen dizi ve programlar belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin yeni bölümü total sıralamasında birinci oldu. İşte reyting sonuçlarına dair detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı ve 23 Mayıs tarihli reyting raporlarına göre sıralamada ilk sıralarda yer alan dizi ve programlar belli oldu. 23 Mayıs reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer aldı, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci olurken, ATV’nin sahur vakitleri programı üçüncü oldu. Listede üst sıralarda yer alan diğer diziler ise altıncı sırada Avlu, sekizinci sırada Bizim Hikaye ve dokuzuncu sırada Yemin oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 23 MAYIS