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Reyting sonuçları 25 Kasım: Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne reyting sıralaması…
Reyting sonuçları 25 Kasım: Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne reyting sıralaması…
25 Kasım 2018 reyting sonuçları belli oldu. Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne, Bir Litre Gözyaşı dizileri reytinglerde yarıştı. Savaşçı ile Elimi Bırakma dizileri geçen hafta olduğu gibi bu haftada birincilik için yarışıyor. İşte dün gecenin reyting sıralaması...
Sozcu.com.tr
Magazin 26 Kasım 2018 - 10:46

25 Kasım reyting sıralaması açıklandı. Dün gece 4 ayrı kanalda 4 birbirinden farklı dizi yarıştı.  Ağlama Anne, Bir Litre Gözyaşı ve Elimi Bırakma ilk sezonları ile izleyici karşısında. Savaşçı ise geçen sezonun da en çok izlenen yapımlarından. Dün gece reyting sıralamasında Savaşçı birinci olurken, Elimi bırakma beşinci oldu. Ağlama Anne ise yedinci sırada geceyi tamamladı. Reyting sonuçları Total’de Bir Litre Gözyaşı on ikinci sırada.

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

reyting
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Son güncelleme: 11:04 - 26.11.2018
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