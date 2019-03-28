Reyting sonuçları 27 Mart: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Survivor yarışının galibi belli oldu…

Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu ve reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi dizi ve programlar reyting listesinin üst sıralarında yer aldı? 27 Mart reyting sonuçlarına göre Diriliş Ertuğrul ilk sırada yer alırken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci oldu. İşte dün akşamın reyting detayları...