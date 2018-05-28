Reyting sonuçları 27 Mayıs: Survivor ve Savaşçı rekabetinde galip kim?
Pazar gecesinin reyting sonuçlarında total sıralamasına göre ilk üçü sırasıyla Survivor, Savaşçı ve Fox Ana Haber aldı. Dördüncü sırada Nihat Hatipoğlu ile iftar vakti, beşinci sırada ise Çocuklar Duymasın geldi.
Reyting raporuna göre ilk ona giren diğer programlar, altıncı sırada Show Ana Haber, yedinci sırada Jet Sosyete, sekizinci sırada Cennet’in Gözyaşları, dokuzuncu sırada Savaşçı Özet, onuncu sırada Nihat Hatipoğlu ile Sahur geldi.
RATİNG SONUÇLARI 27 MAYIS
Sırasıyla reyting sonuçlarına göre ilk 20’de yer alan programlar şu şekilde…