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Reyting sonuçları 27 Mayıs: Survivor ve Savaşçı rekabetinde galip kim?
Reyting sonuçları 27 Mayıs: Survivor ve Savaşçı rekabetinde galip kim?
Reyting raporlarına göre pazar akşamı rekabeti sürüyor, reyting sonuçları açıklandı. Birincilik için rekabet halinde olan Survivor ve Savaşçı yarışında birinci olan Survivor oldu. Savaşçı dizisi ikinci sırada yer alırken Fox Ana Haber ise üçüncü oldu. İşte reytinglerde mücadelenin sonuçları...
Magazin 28 Mayıs 2018 - 10:34

Pazar gecesinin reyting sonuçlarında total sıralamasına göre ilk üçü sırasıyla Survivor, Savaşçı ve Fox Ana Haber aldı. Dördüncü sırada Nihat Hatipoğlu ile iftar vakti, beşinci sırada ise Çocuklar Duymasın geldi.

Reyting raporuna göre ilk ona giren diğer programlar, altıncı sırada Show Ana Haber, yedinci sırada Jet Sosyete, sekizinci sırada Cennet’in Gözyaşları, dokuzuncu sırada Savaşçı Özet, onuncu sırada Nihat Hatipoğlu ile Sahur geldi.

RATİNG SONUÇLARI 27 MAYIS

Sırasıyla reyting sonuçlarına göre ilk 20’de yer alan programlar şu şekilde…

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