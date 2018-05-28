Reyting sonuçları 27 Mayıs: Survivor ve Savaşçı rekabetinde galip kim?

Reyting raporlarına göre pazar akşamı rekabeti sürüyor, reyting sonuçları açıklandı. Birincilik için rekabet halinde olan Survivor ve Savaşçı yarışında birinci olan Survivor oldu. Savaşçı dizisi ikinci sırada yer alırken Fox Ana Haber ise üçüncü oldu. İşte reytinglerde mücadelenin sonuçları...