Reyting sonuçları 27 Şubat: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Vurgun reyting yarışını kim kazandı?

Reyting sonuçlarındaki son durum merak ediliyor, birbirleriyle reytinglerde yarışan programlar arasında 27 Şubat'ta kim birinci oldu? İşte reyting sonuçlarına göre kazanan diziler ve ilk sıralarda yer alan programlar...

Reyting sonuçları belli oldu ve total sıralamasının ilk sırasında Diriliş Ertuğrul yer aldı, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü ikinci sırada kendine yer bulurken Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Reyting sıralamasına göre totalde ilk beş sırada Diriliş Ertuğrul özeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Vurgun dizisi totalde ilk beşe giremese de AB sıralamasında beşinci oldu. İşte reyting sonuçları…

TOTAL SIRALAMASINDA İLK 15’E GİREN PROGRAMLAR

AB SIRALAMASINDA İLK 15’E GİREN PROGRAMLAR