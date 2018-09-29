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Reyting sonuçları 28 Eylül: Gülperi, Arka Sokaklar, Kızım dizileri rekabeti…
Reyting sonuçları 28 Eylül: Gülperi, Arka Sokaklar, Kızım dizileri rekabeti…
Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar ile TV8 ekranlarının yeni dizisi Kızım ile Show TV'nin yeni dizisi Gülperi'nin alacağı reyting oranları merak ediliyordu. Reyting sıralamasında uzun soluklu dizi Arka Sokaklar başı çekti, arkasından hangi diziler geldi? İşte reytinglerde günün sonuçları...
Magazin 29 Eylül 2018 - 11:07

Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla rekabet içinde olan dizilerden hangisinin galip geldiği belli oldu. Açıklanan reyting sonuçlarına göre Total’de Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisi zirvede yer aldı. Kızım dizisi ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise Show TV’nin yeni dizisi Gülperi geldi.

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Fatih Portakal ile Fox Ana Haber Total’de 4. sırada yer alırken, Arka Sokaklar dizisi özeti ile 5. sırayı da elinde tuttu. ATV’de izleyiciyle buluşan Aşk ve Mavi ise 6. sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 7. sırada, İstanbullu Gelin tekrarı 8. sırada, Ayla adlı film 9. sırada, Spor Gündemi 10. sırada yer aldı.

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