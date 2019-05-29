Kadın dizisi, salı günleri yıl boyunca zirveyi kaptırmadı! İşte 28 Mayıs reyting sonuçları

28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam reytinglerde Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Leke ve Survivor reyting rekabeti vardı. Kadın dizisi dün, tüm yıl olduğu gibi salı gecelerine yine damgasını vurarak birinci sırada yer aldı. İşte total reyting sonuçları...

28 Mayıs Salı reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi tüm yıl olduğu gibi zirveyi kaptırmayarak yine ilk sırayı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci olurken, FOX Ana Haber üçüncü sırada yer aldı. Survivor ise reyting sıralamasında sekizinci oldu. Leke ise reyting sıralamasında kendine on üçüncü sıradan yer buldu. Total reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS

1- KADIN – FOX

2- EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ – ATV

3- FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX

4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT – ATV

5- ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET) – ATV

6- KADIN (ÖZET) – FOX

7- SAHUR VAKITLERI – ATV

8- SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN – TV8

9- PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR – ATV

10- SAHUR VAKITLERI – ATV

KADIN DİZİSİ ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Özge Özpirinçci’nin başrolünde olduğu ve Japonya dizisi Woman’dan uyarlanan Kadın dizisi, salı gecelerinin vazgeçilmezi oldu. Kadın dizisi, total reyting sonuçlarına göre tüm yılı neredeyse zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.