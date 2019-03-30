Reyting sonuçları 29 Mart: Hercai, İstanbullu Gelin, Gülperi yarışında kazanan kim oldu?

Dün reyting sonuçları için önemli bir gündü. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım'la birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan canlı yayınlanan bir programa katıldı. İstanbul'un ilçe adaylarının da yer aldığı program reytinglerde kaçıncı oldu? İşte dizilerin reyting listelerinde üst sıralarda dikkat çektiği gecede reyting sonuçları...

29 Mart tarihli reyting sonuçları açıklandı ve reyting sonuçlarına göre dün ekranlarda en çok izlenen dizi ve programlar belli oldu. Total raporunda Hercai dizisi ilk sırada yer aldı, Arka Sokaklar ikinci olurken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın İstanbul ilçe adaylarıyla beraber katıldığı ve TRT ortak yayınıyla yapılan canlı program ise yalnızca ABC sıralamasında 9. olabildi. AB ve TOTAL sıralamalarında ilk 10’a giremedi.

DİZİLERİN GECESİ

Hercai, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Kızım, Gülperi dizileri reyting sonuçlarında yer aldıkları sıralamalarla dikkat çekti. Hercai ve Arka Sokaklar’ın üst sıralarda yer aldığı listede dizilerin arasında kendine yer bulan program Fatih Portakal ile Fox Ana Haber oldu.

29 MART TOTAL REYTİNG RAPORU

29 MART AB REYTİNG RAPORU

29 MART ABC REYTİNG RAPORU

AB – ABC – TOTAL RAPORLARI NEDİR?

Ölçüm yapılan birkaç grup bulunuyor. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar AB dediğimiz grubu oluşturuyor. ABC grubu ise daha alt geliri ve eğitim seviyesini temsil eden insanlar oluyor. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.