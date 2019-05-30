Reyting sonuçları 29 Mayıs: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun reyting rekabeti…
Bu hafta sezon finalleriyle ekrana gelen diziler reytingde kıyasıya yarıştı. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre ilk sırada Diriliş Ertuğrul yer aldı. 29 Mayıs'ta ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aldı. Diriliş Ertuğrul’un özet görüntüleri de üçüncü sırada yer aldı. Kuzgun dizisi ise reytinglerde on beşinci sırada yer aldı. Total reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde…
REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS