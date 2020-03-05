Reyting sonuçları 4 Mart: Öğretmen dizisinin ilk bölüm karnesi…

Dün akşam ekranlara gelen dizi ve programların reyting sıralaması belli oldu. Yayın hayatına yeni başlayan Öğretmen dizisi iyi bir sıralama elde etti. İşte dün akşam televizyon ekranlarının en çok izlenenleri...

Reyting sonuçları açıklandı ve dün yarışan dizi ve programlardan hangisinin ipi göğüslediği belli oldu. Total’de 1.sırada ATV'de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Fatih Portakal İle Fox Ana Haber”, 3.sırada FOX TV'de ilk bölümü ekrana gelen “Öğretmen” dizisi yer aldı.

ÖĞRETMEN DİZİSİNİN İLK BÖLÜM KARNESİ

Öğretmen ilk bölümüyle AB sıralamasında birinci olurken, total sıralamasında ve ABC sırlamasında üçüncü oldu. Yayın hayatının ilk bölümünde başarılı sayılabilecek bir sıralamada yer aldı. Reyting sıralamasında ilk 10’a giren diğer diziler ise Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Benim Adım Melek oldu.