Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reyting sonuçları 5 Nisan: Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım yarışında kazanan kim oldu?
Reyting sonuçları 5 Nisan: Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım yarışında kazanan kim oldu?
Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber cuma gecesinin reyting yarışında da galip gelen dizi ve programlar belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Hercai dizisini 5 Nisan Cuma gününün birincisi oldu. İşte güncel reyting sonuçları...
Magazin 6 Nisan 2019 - 12:17

Reyting sonuçları açıklandı, 5 Nisan tarihli reyting raporunda yeni başlayan dizi Hercai’nin sıralaması dikkat çekti. Reyting sonuçlarına göre Hercai birinci oldu. Hercai dizisinin yeni bölümünü Fox Ana Haber bülteni takip etti. İşte reyting sonuçları raporu ve ilk sıralarda yer alan dizi ve programlar…

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN

1 HERCAI ATV 9.04

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 8.87

3 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 6.1

4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 6.03

5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 4.84

6 HERCAI (OZET) ATV 4.53

7 KIZIM TV8 4.17

8 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 3.26

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.05

10 ARKA SOKAKLAR (OZET) 2.97