Reyting sonuçları 5 Nisan: Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım yarışında kazanan kim oldu?
Reyting sonuçları açıklandı, 5 Nisan tarihli reyting raporunda yeni başlayan dizi Hercai’nin sıralaması dikkat çekti. Reyting sonuçlarına göre Hercai birinci oldu. Hercai dizisinin yeni bölümünü Fox Ana Haber bülteni takip etti. İşte reyting sonuçları raporu ve ilk sıralarda yer alan dizi ve programlar…
REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN
1 HERCAI ATV 9.04
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 8.87
3 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 6.1
4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 6.03
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 4.84
6 HERCAI (OZET) ATV 4.53
7 KIZIM TV8 4.17
8 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 3.26
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.05
10 ARKA SOKAKLAR (OZET) 2.97