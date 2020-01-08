Reyting sonuçları 7 Ocak: Tutunamayanlar dizisi reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçlarına göre Salı akşamının en çok izlenenleri belli oldu. TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, rakip dizilerin tatilde olduğu dönemde ilk sınavını verdi. İşte 7 Ocak reyting sonuçları...

Televizyon ekranlarında reyting rekabeti çoğu dizinin tatilde olduğu dönemde de sürüyor. Reytinglerde 7 Ocak Salı akşamının total raporuna göre Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinciliği elden bırakmadı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alırken, üçüncü sırada Esra Erol’da üçüncü sırada yer aldı. FOX TV’de ekranlara gelen sinema filmi Geçmiş Olsun dördüncü, Show Ana Haber ise beşinci oldu.

TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Tutunamayanlar dizisi ise 6. sırada günü tamamladı.