Reyting sonuçları 8 Mart: Arka Sokaklar, Gülperi, Kızım ve İstanbullu Gelin reyting rekabeti…

8 Mart reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam reytinglerde Arka Sokaklar, Gülperi, Kızım ve İstanbullu Gelin rekabeti vardı. Peki kim lider oldu. İşte reyting sonuçları...

Heyecanla beklenen reyting sıralaması belirlendi. Cuma akşamı reyting sonuçlarının galibi ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oldu. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise ikinci sırada yer aldı. Gülperi dizisi ise listenin 3. sırasında yer aldı. TV8'in iddialı dizisi Kızım ise TRT'nin dizisi Payitaht Abdülhamid'in ardından 7. sırada yer aldı. İstanbullu Gelin ise dokuzuncu sıradan listeye girebildi.

REYTİNG SONUÇLARI 8 MART