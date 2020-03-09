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Reyting sonuçları 8 Mart: Gel Dese Aşk ilk bölümüyle reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 8 Mart: Gel Dese Aşk ilk bölümüyle reytinglerde kaçıncı oldu?
Yeni diziler yayın hayatına başladıkça reyting yarışı kızışıyor. 8 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting raporuna göre ilk bölümü yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi totalde 7. olurken AB'de 5. sırada yer aldı. İşte 8 Mart reyting sonuçları...
Magazin 9 Mart 2020 - 13:36

8 Mart Pazar akşamının reyting sonuçları yayınlandı. FOX’un uzun soluklu dizisi Savaşçı, STAR’ın ilk sezonu ile izleyici karşısına çıkan Güvercin dizisi ve TV8’in fenomen programı Survivor ile ilk bölümü ekranlara gelen Gel Dese Aşk reytinglerde yarıştı. Total’de 1. sırada Savaşçı, 2. sırada Survivor, 3. sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

GEL DESE AŞK İLK BÖLÜMDE İLK 5’E GİREMEDİ

Gel Dese Aşk dizisi ilk bölümüyle totalde bekleneni veremeyerek 7. oldu. Yeni dizi AB’de ise 5. sırada yer alırken, ABC listesinde yine 7. sırada kendine yer buldu.

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