Reyting sonuçları 8 Mayıs Salı 2018: Kadın mı? Ufak Tefek Cinayetler mi? Eşkiya mı? İşte kazanan…

8 Mayıs Salı 2018 reyting sonuçları belli oldu! Kadın mı? Eşkıya mı? Ufak Tefek Cinayetler mi? sorusu da dün akşam itibarı ile cevaplanmış oldu. İşte 8 Mayıs Salı reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de kazanan program...

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Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mayıs Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Ufak Tefek Cinayetler mi? Kadın mı? Eşkiya mı? 8 Mayıs Salı 2018 reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü birinci olarak bitiren program hangisi? İşte reyting sonuçları ve dünün kazananı…

8 MAYIS SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 25,88 share alan Kadın dizisi birinci, 17,62 share alan EDHO ikinci, 14,85 share alan Survivor üçüncü oldu. AB puan türünde 22,48 share alan Kadın birinci sırada, 18,53 share alan EDHO ikinci sırada, 17,70 share alan Ufak Tefek Cinayetler dizisi üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi değişmedi. 24,74 share alan Kadın birinci olurken, 18,85 share alan EDHO ikinci oldu. Ufak Tefek Cinayetler dizisi 14,22 share ile üçüncü sırada yer aldı.

8 MAYIS SALI 2018 TOTAL SONUÇLARI

8 MAYIS SALI 2018 AB SONUÇLARI

8 MAYIS SALI 2018 ABC SONUÇLARI

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).