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Reyting sonuçları 9 Ekim: Afili Aşk, Benim Adım Melek ve Sen Anlat Karadeniz rekabetinde kazanan belli oldu
Reyting sonuçları 9 Ekim: Afili Aşk, Benim Adım Melek ve Sen Anlat Karadeniz rekabetinde kazanan belli oldu
Reyting yarışında kıyasıya mücadelenin yaşandığı çarşamba günü için sonuçlar belli oldu. 9 Ekim tarihli reyting sonuçlarına göre total raporunda Fox Ana Haber birinci oldu, Afili Aşk ikinci olurken, geçtiğimiz sezon ilk sıralardan inmeyen Sen Anlat Karadeniz üçüncü oldu...
Magazin 10 Ekim 2019 - 13:18

Reyting sonuçlarında ilk sırada olmak için 9 Ekim Çarşamba günü üç dizi yarıştı ancak günü Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci sırada bitirdi. Günü ilk sırada tamamlayan FOX Ana Haber’i Afili Aşk ikinci sırada takip ederken, Sen Anlat Karadeniz üçüncü, Benim Adım Melek dördüncü sırada kendine yer buldu. Geçtiğimiz sezonun en çok dizileri arasında yer alan Kuzgun ise düşüşünü sürdürerek yirmic sırada yer aldı.

9 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

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