Reyting sonuçları 9 Mayıs Çarşamba 2018: Sen Anlat Karadeniz mi? Diriliş Ertuğrul mu? İşte kazanan…

9 Mayıs Çarşamba 2018 reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu? sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış oldu. İşte 9 Mayıs Çarşamba reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de kazanan..

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Reyting sonuçları belli oldu. 9 Mayıs Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu? 9 Mayıs 2018 reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü zirvede bitiren program hangisi? İşte reyting sonuçları ve dünün kazananı…

9 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 33.09 share ile alırken 2. sıra 29.57 share alan Diriliş Ertuğrul oldu. 3. sıra 21,60 share ile Sen Anlat Karadeniz özeti oldu AB sonuçlarında ise Diriliş Ertuğrul 35.52 share ile 1. olurken, 2.liği 20,90 share ile Sen Anlat Karadeniz aldı. 3. sıra da 25,19 share ile Fatih Portakal’la Fox Ana haber oldu. ABC'de ise 36,25 share ile Diriliş Ertuğrul 1. 24,61 share ile Sen Anlat Karadeniz 2. Diriliş Ertuğrul Özet ise 23,57 share ile 3. oldu. İşte grafiklerle 9 Mayıs 2018 Reyting sonuçları…

9 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 TOTAL SONUÇLARI





9 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 AB SONUÇLARI

9 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 ABC SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1’ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD’de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1’ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1’ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1’ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.