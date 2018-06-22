Reyting sonuçları açıklandı: 21 Haziran Perşembe Dünya Kupası, Survivor, Fox Ana Haber çekişmesi!

21 Haziran Perşembe 2018 reyting sonuçları açıklandı! Bizim Hikaye mi? Avlu mu? Survivor mı? Vatanım Sensin mi? sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış oldu. İşte 31 Mayıs Perşembe reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de zirvenin sahibi...

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Reyting sonuçları belli oldu! Büyük rekabete sahne olan reyting mücadelesi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 21 Haziran reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü zirvede bitiren program hangisi? Reyting sonuçları belli oldu! 21 Haziran Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dünya Kupası, Survivor, Fox Ana Haber çekişmesini kim kazandı? İşte reyting sonuçları ve dünün galibi…

21 HAZİRAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 6,32 rating alan Arjantin-Hırvatistan Dünya Kupası maçı birinci, 5,84 rating alan Survivor ikinci, 4,84 rating alan Fatih Portakal’la Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 9,08 rating alan Arjantin-Hırvatistan Dünya Kupası maçı birinci olurken, 5,43 rating alan Fatih Portakal’la Fox Ana Haber ikinci oldu. Survivor 5,18 rating ile üçüncü sıraya yerleşti. ABC puan türünde 8,92 rating alan Arjantin-Hırvatistan Dünya Kupası maçı birinci olurken, 6,14 rating alan Survivor ikinci oldu. Fatih Portakal’la Fox Ana Haber 5,18 rating alarak üçüncü sırada yer aldı.

21 HAZİRAN PERŞEMBE 2018 TOTAL SONUÇLARI

21 HAZİRAN PERŞEMBE 2018 AB SONUÇLARI

21 HAZİRAN PERŞEMBE 2018 ABC SONUÇLARI

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.