Reyting sonuçları açıklandı! Gülperi ve Arka Sokaklar rekabeti…

Yeni yayın sezonu başlarken birçok dizi rekabet içine girecek. 15 Eylül Cuma akşamı yayınlanan programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte reyting sonuçları ve merak edilen detaylar...

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Reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi programlar birinci oldu? 15 Eylül 2018 reyting sonuçlarına göre Arka Sokaklar dizisi ilk sırada yer aldı, ikinci sırada Fox Ana Haber gelirken üçüncü sırada ise Nurgul Yeşilçay’ın Gülperi isimli yeni dizisi geldi. Haberimizin devamında reyting sıralamasının detaylarını bulabilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL

Reyting sonuçlarına göre hangi programlar listede üst sıralarda yer aldı? Fenomenleşen dizi Arka Sokaklar ilk sırada yer alırken, Fox Ana Haber ikinci sırada, Gülperi dizisi üçüncü sırada yer aldı…

İLK BÖLÜMÜYLE GÜLPERİ DİZİSİ…

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.