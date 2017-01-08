Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reyting sonuçları açıklandı: Kalbimdeki Deniz son bölümüyle zirvede!
Reyting sonuçları açıklandı: Kalbimdeki Deniz son bölümüyle zirvede!
Reyting raporuna göre dün televizyon başında vatandaşların en çok izledikleri belli oldu. 7 Ocak tarihinde hangi diziler, programlar takip edildi? Dünün reyting sonuçlarına göre Fox TV'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...
Magazin 8 Ocak 2017 - 12:05

7 Ocak tarihli reyting sonuçları belli oldu. Dün akşamın reyting raporlarına göre Kalbimdeki Deniz adlı dizi birinci oldu, ikinci sırada ise Show Ana Haber vardı. Yerli sinema filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor ise üçüncü oldu.
Belirlenen diğer reyting sonuçlarına göre Aşk Laftan Anlamaz dördüncü sırada yer alırken, Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Kim Milyoner Olmak İster, ATV Ana Haber, Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri, Kalbimdeki Deniz Özet ve O Ses Türkiye girdi. İşte 7 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

7 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

SIRABAŞLIKKANAL ADI
1KALBIMDEKI DENIZFOX TV
2SHOW ANA HABERSHOW TV
3HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S)STAR TV
4ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV
6KIM MILYONER OLMAK ISTERATV
7ATV ANA HABERATV
8KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 7
9KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV
10O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR)TV8
11KANAL D ANA HABERKANAL D
12DELI DIVANEKANAL 7
13SEKSENLERTRT 1
14HABER ONUSHOW TV
15DUNYA SAVASI Z (Y.S)STAR TV
16ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET)SHOW TV
17STAR ANA HABERSTAR TV
18ATV HABERATV
19BUZ DEVRI 2 ERIME BASLIYOR (Y.S) (TKR)ATV
20O SES TURKIYE YILBASI OZET (TKR)TV8

Etiketler