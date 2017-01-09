Reyting sonuçları açıklandı: O Ses Türkiye birinci oldu!
Dün gecenin reyting raporlarına göre birinci olan program belli oldu! 8 Ocak tarihinde ekran başında hnagi kanallar takip edildi? Reyting sonuçlarına göre, dün gece zirveye O Ses Türkiye programı yerleşti ve birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...
Dün gecenin yani 8 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Dün akşamın reyting raporlarına göre O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması birinci oldu, ikinci sırada ise Show Ana Haber vardı. Star TV dizisi Hayat Bazen Tatlıdır ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reytinglere göre O Hayat Benim dördüncü sırada yer alırken, Arka Sokaklar beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Kanal D Ana Haber, Fox Ana Haber, Bodrum Masalı, ATV Ana Haber ve Sıcak Gelişme girdi. İşte 8 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
8 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
|#
|Program Adı
|Kanal
|1
|O SES TURKIYE
|TV8
|2
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|3
|HAYAT BAZEN TATLIDIR
|STAR TV
|4
|O HAYAT BENIM
|FOX TV
|5
|ARKA SOKAKLAR (TKR)
|KANAL D
|6
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|7
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX TV
|8
|BODRUM MASALI
|KANAL D
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|10
|SICAK GELISME
|KANAL D
|11
|HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)
|STAR TV
|12
|HABER ONU
|SHOW TV
|13
|O SES TURKIYE OZET
|TV8
|14
|KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI
|KANAL 7
|15
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|16
|DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA
|SHOW TV
|17
|DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET
|SHOW TV
|18
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|19
|SEFER 42 (Y.S)
|STAR TV
|20
|BODRUM MASALI (OZET)
|KANAL D