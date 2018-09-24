Reyting sonuçları belli oldu! 23 Eylül’de Elimi Bırakma kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları açıklandı ve 23 Eylül tarihli reyting raporlarına göre en çok izlenen programlar belirlendi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin son bölümü geceyi zirvede tamamladı. İşte reyting sonuçlarına göre son detaylar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yeni yayın sezonu başladı ve reyting yarışında rekabet adım adım artmaya başladı. 23 Eylül Pazar günü reyting sonuçlarına göre Elimi Bırakma adlı dizi birinci sırada yer alıyrken, Yaparsın Aşkım adlı program ikinci oldu. Reyting sırasının üçüncü sırasında ise Show Ana Haber, dördüncü sırasında Fox Ana Haber yer aldı.

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarında ilk ona giren düğer programlar ise şu şekilde; 5. sıra Bir Zamanlar Çukurova dizi tekrarı, 6. sıra Masterchef Türkiye, 7. sıra Show TV Haber önü, 8. sıra Melek Deneyi, 9. sıra Elimi Bırakma özet ve 10. sıra Spor Gündemi oldu…

REYTİNG SONUÇLARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Reyting televizyon yöneticileri için kararlarında kilit rol oynayan göstergelerden biridir. Hatta mutlaka bazı dizilerin ve programların reyting kurbanı olduğunu duymuşsunuzdur. Peki nedir bu reyting ? Reyting nasıl ölçülür? Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.