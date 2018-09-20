Reyting sonuçları belli oldu: Nefes Nefese, Kızım, Sen Anlat Karadeniz rekabeti…

Reyting sonuçları belli oldu: Nefes Nefese, Kızım, Sen Anlat Karadeniz rekabeti…

Yeni yayın dönemi başlarken diziler arasındaki rekabet kızışmaya başlıyor. Geçtiğimiz sezon kendi kitlesini oluşturan dizilerden olan Sen Anlat Karadeniz 19 Eylül reyting sonuçlarına göre sezona iyi başlamış görünüyor. İşte reyting listesinde yer alan diğer programlar ve diziler...

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Sonbaharla beraber yeni yayın dönemi de başladı ve ara veren diziler ekranlara dönerken yeni diziler de izleyiciyle buluşmaya başladı. Reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz totalde birinci oldu, onu ikinci sırada Fox Ana Haber takip ederken, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü oldu.

YENİ DİZİ DÖRDÜNCÜ SIRADA BAŞLADI

Ekranlarala yeni buluşan dizilerden olan ve TV 8’de yayınlanan Kızım dizisi ilk bölümüyle dördüncü oldu. Kızım dizisini beşinci sırada ATV Ana Haber ve altıncı sırada Nefes Nefese takip etti…

19 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI