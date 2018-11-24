Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reyting sonuçları şaşırttı! 23 Kasım’da Şahin Tepesi, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Gülperi, ve Kızım dizileri yarıştı!
Reyting sonuçları şaşırttı! 23 Kasım’da Şahin Tepesi, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Gülperi, ve Kızım dizileri yarıştı!
23 Kasım 2018 reyting sonuçları belli oldu. Şahin Tepesi, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Gülperi, ve Kızım dizileri reytinglerde yarıştı. Dün gece ATV'nin iddialı yapımı Şahin Tepesi ilk kez seyirci karşısına çıktı. O nedenle bugünkü reyting sıralaması merakla bekleniyor. Cuma akşamının lider dizisi değişmedi. İşte dün gecenin reyting sıralaması...
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Kasım 2018 - 11:06

Heyecanla beklenen reyting sonuçları belirlendi. 23 Kasım Cuma akşamı yeni bir dizi ekrana geldi. ATV’de yayın hayatına başlayan Şahin Tepesi, Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Aybüke Pusat,  Boran Kuzum gibi sevilen isimleri kadrosunda bulunduruyor. İki kadının geçmişte yarım kalan hesaplaşması günümüze taşınıyor. Ve Tuna(Zerrrin Tekindor) ile tam tersi karakterdeki Melek’in (Ebru Özkan) hikayesi konu ediliyor. Tanıtımları ilgi ile izlenen dizinin ilk bölümü ise reytinglerde hayal kırıklığı yaşadı. İzleyiciler alışkanlıklarından vazgeçmediler. Arka Sokaklar totalde en çok izlenen yapım oldu. Gülperi ikinci, Kızım beşinci, İstanbullu Gelin ise yedinci sırada dün geceyi tamamladı. İşte total reyting sonuçları…

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

reyting-23-kasim
İLGİLİ HABER Hasan çok önemli bir sırrı öğreniyor! (Gülperi 11. son bölüm izle)
İLGİLİ HABERİstanbullu Gelin 64. bölüm ön izlemesi yayınlandı!
İLGİLİ HABER Asu Öykü'yü alabilecek mi? (Kızım 10. Son bölüm izle)
İLGİLİ HABERŞahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Melek'e miras oyunu!
Son güncelleme: 11:22 - 24.11.2018
Etiketler