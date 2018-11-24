Reyting sonuçları şaşırttı! 23 Kasım’da Şahin Tepesi, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Gülperi, ve Kızım dizileri yarıştı!

23 Kasım 2018 reyting sonuçları belli oldu. Şahin Tepesi, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Gülperi, ve Kızım dizileri reytinglerde yarıştı. Dün gece ATV'nin iddialı yapımı Şahin Tepesi ilk kez seyirci karşısına çıktı. O nedenle bugünkü reyting sıralaması merakla bekleniyor. Cuma akşamının lider dizisi değişmedi. İşte dün gecenin reyting sıralaması...

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Heyecanla beklenen reyting sonuçları belirlendi. 23 Kasım Cuma akşamı yeni bir dizi ekrana geldi. ATV’de yayın hayatına başlayan Şahin Tepesi, Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Aybüke Pusat, Boran Kuzum gibi sevilen isimleri kadrosunda bulunduruyor. İki kadının geçmişte yarım kalan hesaplaşması günümüze taşınıyor. Ve Tuna(Zerrrin Tekindor) ile tam tersi karakterdeki Melek’in (Ebru Özkan) hikayesi konu ediliyor. Tanıtımları ilgi ile izlenen dizinin ilk bölümü ise reytinglerde hayal kırıklığı yaşadı. İzleyiciler alışkanlıklarından vazgeçmediler. Arka Sokaklar totalde en çok izlenen yapım oldu. Gülperi ikinci, Kızım beşinci, İstanbullu Gelin ise yedinci sırada dün geceyi tamamladı. İşte total reyting sonuçları…

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)