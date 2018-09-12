Reyting sonuçlarına göre kim kazandı? Erkenci Kuş kaçıncı oldu?

Televizyon ekranlarında yeni sezon başlarken reyting sonuçları merak ediliyor. Yeni sezon dizilerinden Erkenci Kuş’un yeni bölümü ve özeti ilk sırada yer alırken, Fox Ana Haber, Yaparsın Aşkım, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Show Ana Haber sıralamasıyla devam etti. Erkenci Kuş dizisi geceyi lider olarak tamamlasa da günü değişiyor, Erkenci Kuş dizisinin ilerleyen haftalarda cumartesi yayınlanacağı tahmin ediliyor.
REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL
ERKENCİ KUŞ DİZİ KONUSU
Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can’a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur…