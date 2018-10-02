Reza Zarrab’a 300 bin liralık tazminat davası!

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İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki davanın önemli ismi Reza Zarrab'la ilgili, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan, şaşırtan bir iddia geldi. Akay “Geçtiğimiz sene Türkiye, ABD’ye Reza Zarrab'ın durumuyla ilgili nota vermişti. Ben de, Reza Zarrab'ın bilinmeyen bir durumuyla ilgili Türkiye'ye nota veriyorum ama bu sefer müzik notası!” sözlerinin ardından, bestesi Reza Zarrab'a ait ve İbrahim Tatlıses'in okuduğu ‘Sözüm Yok Artık' isimli şarkının MESAM karar belgesini paylaştı ve Zarrab'a 300 bin liralık tazminat davası açılacağını duyurdu.

Akay,”İbrahim Tatlıses'in yorumladığı, sözleri ve bestesi Reza Zarrab'a ait olan ve 2008 yılında piyasaya çıkan ‘Sözüm Yok Artık' isimli şarkı, sözleri Cavidan Balcı'ya, bestesi ise ses sanatçısı Atınç Çakmak'a ait olan ve 2007 yılında İbrahim Harikases'in albümünde piyasaya çıkan ‘Git Artık' isimli şarkıdan alınmış.” ifadelerini kullandı.

ATINÇ ÇAKMAK ŞÖYLE KONUŞTU

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı Atınç ise, “MESAM kararından sonra Reza Zarrab ABD'de olduğu için muhatap bulamadık. Ancak şu anda kendisine 300 bin liralık tazminat davası açıyorum. Ayrıca Reza Zarrab'ın söz yazarı ve besteci olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de bazı önemli müzisyenler, Reza'nın bu besteleri bazı müzisyenlerden büyük ücretler karşılığında haklarını aldığını ve ismini yazdırdığını iddia ediyor. Ben bu şarkıyı 2006 yılında besteledim, hemen noterden tasdik ettirdim ve şarkıyı aynı yıl İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu İdobay Müzik Şirketi'ne götürdüm. Gerisini siz düşünün artık” ifadelerini kullandı.

MESAM ise verdiği kararda, “Eserler incelendi. Eserlerin şan girişindeki ilk dört ölçünün benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir. Benzeyen bölümler için hangi oranda pay sahibi olunacağının belirlenmesi için tarafların kendi aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmalarına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Albümlerde Ebru Gündeş'in yorumladığı ‘Sadece Sevdim', Sibel can'ın yorumladığı ‘Eski Toprak', İbrahim Tatlıses'in yorumladığı ‘Eşik Taşı' ve ‘Sözüm Yok Artık' isimli şarkıların söz ve müziği, Reza Zarrab'a ait olarak geçiyor.