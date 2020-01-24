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Ricardo Quaresma ve eşi Daphny alışveriş yaptı
Ricardo Quaresma ve eşi Daphny alışveriş yaptı
Ünlü futbolcu Ricardo Quaresma ve eşi Daphny, sabahın erken saatlerinde alışveriş yaparken görüntülendi. Futbolcu alışveriş boyunca eşinden fikir almayı da ihmal etmedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Ocak 2020 - 08:11

Kasımpaşa Spor’un dünyaca ünlü yıldız ismi Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Daphny Quaresma ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sabah saatlerinde alışverişe çıkan ikili, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Her zaman ilginç giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran yıldız futbolcu, alışveriş boyunca özellikle tekstil ürünleri satan mağazalarda uzun süre vakit geçirdi. Ayrıca yıldız futbolcu alışveriş boyunca da eşinden fikir almayı da ihmal etmedi.