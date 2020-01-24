Ricardo Quaresma ve eşi Daphny alışveriş yaptı

Kasımpaşa Spor’un dünyaca ünlü yıldız ismi Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Daphny Quaresma ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sabah saatlerinde alışverişe çıkan ikili, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.



Her zaman ilginç giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran yıldız futbolcu, alışveriş boyunca özellikle tekstil ürünleri satan mağazalarda uzun süre vakit geçirdi. Ayrıca yıldız futbolcu alışveriş boyunca da eşinden fikir almayı da ihmal etmedi.