Richard Gere üçüncü kez baba oluyor

Pretty Woman filminin 70 yaşındaki yıldızı Richard Gere geçen Şubat ayında eşi Alejandra Silva ile ilk çocuklarını kucağına almıştı. Alexander ismini verdiği ilk çocuğunun doğumundan tam 9 ay sonra çift ikinci çocuklarını bekliyor.

Gere ve Silva dört yıllık birlikteliğin ardından İspanya’da yapılan bir törenle evlendi. Çiftin önceki evliliklerinden birer çocukları daha var. Richard Gere’in eski eşi Carey Lowell’dan 19 yaşında Homer adında bir oğlu bulunuyor. Alejandra Silva ise ilk eşi Govind Friedland’tan altı yaşında Alberto isimli bir oğlu var.