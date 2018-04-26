Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Richard Gere’dan yıllar sonra gelen Pretty Women (Özel Bir Kadın) itirafı
Richard Gere’dan yıllar sonra gelen Pretty Women (Özel Bir Kadın) itirafı
Hollywood oyuncusu Richard Gere, kendisini dünya çapında tanınan bir isim haline getiren Pretty Woman (Özel Bir Kadın) filmiyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu.
Magazin 26 Nisan 2018 - 13:46

Üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen halen akıllarda olan Pretty Woman filminin başrol oyuncusu Richard Gere, bir dergiye verdiği verdiği röportajda şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Julia Roberts’la başrolünü paylaştığı film hakkında konuşan 68 yaşındaki oyuncu her ne kadar filmi bir klasik haline gelmiş olsa da o bu konuda kendisini pek de iyi hissetmiyor.

pretty-woman-2

Ropörtaj yapan muhabirin, insanların herhangi bir televizyon kanalında filme denk geldiklerinde kanalı değiştiremediklerini ve adeta onun çekimine kapıldığını söylemesinin ardından, Gere; “Evet bana da bunu söyledikleri zaman onlardan zamanlarını çaldığım için özür diliyorum. Çünkü şimdiye kadar filmi 150 kereden fazla izlediklerini falan söylüyorlar… Ancak yine de insanların bu filme neden hayranlık duyduklarını anlayabiliyorum çünkü bir aşk hikayesini anlatıyor” dedi.

Etiketler