Richard Gere’dan yıllar sonra gelen Pretty Women (Özel Bir Kadın) itirafı

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Üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen halen akıllarda olan Pretty Woman filminin başrol oyuncusu Richard Gere, bir dergiye verdiği verdiği röportajda şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Julia Roberts’la başrolünü paylaştığı film hakkında konuşan 68 yaşındaki oyuncu her ne kadar filmi bir klasik haline gelmiş olsa da o bu konuda kendisini pek de iyi hissetmiyor.

Ropörtaj yapan muhabirin, insanların herhangi bir televizyon kanalında filme denk geldiklerinde kanalı değiştiremediklerini ve adeta onun çekimine kapıldığını söylemesinin ardından, Gere; “Evet bana da bunu söyledikleri zaman onlardan zamanlarını çaldığım için özür diliyorum. Çünkü şimdiye kadar filmi 150 kereden fazla izlediklerini falan söylüyorlar… Ancak yine de insanların bu filme neden hayranlık duyduklarını anlayabiliyorum çünkü bir aşk hikayesini anlatıyor” dedi.