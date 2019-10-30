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Ricky Martin dördüncü kez baba oldu
Ricky Martin dördüncü kez baba oldu
Ricky Martin'in, taşıyıcı anneden dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı haberi sosyal medya hesabından verdi.
Magazin 30 Ekim 2019 - 19:16

Dünyaca ünlü Porto Riko’lu şarkıcı Ricky Martin, dördüncü kez baba oldu. Taşıyıcı anneden dördüncü babalık duygusunu yaşayan Martin, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
2018’den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Martin, yeniden babalık heyecanını yaşadığı içni çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında “Oğlumuz Renn Martin-Yosef doğdu” diyerek bebeğinin adını da açıkladı.

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Son güncelleme: 07:11 - 31.10.2019