Ricky Martin: Ona tetikçi diyorsunuz çünkü Müslüman değil

Dünya medyasının saldırgan hakkında taraflı ifadeler kullanıldığını söyleyen ve camide cuma namazını kılmaya giden 40 Müslümanı öldüren saldırgan hakkında yapılan haberlerde ondan tetikçi ya da aşırılık yanlısı biri olarak bahsedildiğini söyleyen şarkıcı Ricky Martin bunun çok yanlış olduğunu söyleyerek uluslararası medyanın böylesine yanlı haber yapmasının sebebini Yeni Zelanda’daki saldırıyı gerçekleştiren kişinin Müslüman olmaması olarak gösterdi. İşte Martin’in paylaşımı:

“40’tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan bahsederken tetikçi ve aşırılık yanlısı olarak bahsediyor ama ona terörist demiyor! Neden, çünkü o bir Müslüman değil!”