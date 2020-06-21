Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Riddick filmi konusu ne? Riddick oyuncuları kimler?
Riddick filmi konusu ne? Riddick oyuncuları kimler?
Riddick filminde ana karakter ve yapımcı olarak Vin Diesel rol almıştır. 2013 ABD ve İngiltere ortak yapımı Riddick, Riddick Günlükleri üçlü serisinin devam filmi olan bilim kurgu filmidir. Peki Riddick filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 21 Haziran 2020 - 15:48

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Riddick filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. İşte Riddick filmi konusu ve oyuncuları…

KONUSU

Bilinen galakside ödül avcıları tarafından aranan Riddick (Vin Diesel), Furia isimli bir gezgene gitmek isterken, kendisini yaşam olmayan, güneşin kavurduğu bir gezegende bulmuştur. Ancak gezegende tuhaf giden bir şeyler vardır. Bu nedenle Riddick gezegendeki ödül avcıları için yapılmış olan bir kulübeye giderek, burada bulunan buton vasıtasıyla avcılara haber verir. Ölü yakalandığı takdirde iki katına çıkacak olan ödülü almak isteyen bir ödül avcısı çetesi gezegene gelir. Ancak kişisel nedenler ile Riddick'i arayan bir ödül avcısı daha gezegene gelmiştir.

OYUNCULARI

Vin Diesel, Richard B. Riddick
Jordi Mollà, Santana
Matthew Nable, Boss Johns
Katee Sackhoff, Dahl
Dave Batista, Diaz
Bokeem Woodbine, Moss
Raoul Trujillo, Lockspur
Conrad Pla, Vargas
Nolan Gerard Funk, Luna
Danny Blanco Hall, Falco
Noah Danby, Nuñez
Neil Napier, Rubio
Karl Urban, Vaako
Alex Branson, Lex Branman
Andreas Apergis, Krone

Etiketler