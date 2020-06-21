Riddick filmi konusu ne? Riddick oyuncuları kimler?

Riddick filminde ana karakter ve yapımcı olarak Vin Diesel rol almıştır. 2013 ABD ve İngiltere ortak yapımı Riddick, Riddick Günlükleri üçlü serisinin devam filmi olan bilim kurgu filmidir. Peki Riddick filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Riddick filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. İşte Riddick filmi konusu ve oyuncuları…

KONUSU

Bilinen galakside ödül avcıları tarafından aranan Riddick (Vin Diesel), Furia isimli bir gezgene gitmek isterken, kendisini yaşam olmayan, güneşin kavurduğu bir gezegende bulmuştur. Ancak gezegende tuhaf giden bir şeyler vardır. Bu nedenle Riddick gezegendeki ödül avcıları için yapılmış olan bir kulübeye giderek, burada bulunan buton vasıtasıyla avcılara haber verir. Ölü yakalandığı takdirde iki katına çıkacak olan ödülü almak isteyen bir ödül avcısı çetesi gezegene gelir. Ancak kişisel nedenler ile Riddick'i arayan bir ödül avcısı daha gezegene gelmiştir.

OYUNCULARI

Vin Diesel, Richard B. Riddick

Jordi Mollà, Santana

Matthew Nable, Boss Johns

Katee Sackhoff, Dahl

Dave Batista, Diaz

Bokeem Woodbine, Moss

Raoul Trujillo, Lockspur

Conrad Pla, Vargas

Nolan Gerard Funk, Luna

Danny Blanco Hall, Falco

Noah Danby, Nuñez

Neil Napier, Rubio

Karl Urban, Vaako

Alex Branson, Lex Branman

Andreas Apergis, Krone