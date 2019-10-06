Riddick filminde ana karakter ve yapımcı olarak Vin Diesel rol almıştır. İşte Riddick filmi konusu ve oyuncuları…
KONUSU
Bilinen galakside ödül avcıları tarafından aranan Riddick (Vin Diesel), Furia isimli bir gezgene gitmek isterken, kendisini yaşam olmayan, güneşin kavurduğu bir gezegende bulmuştur. Ancak gezegende tuhaf giden bir şeyler vardır. Bu nedenle Riddick gezegendeki ödül avcıları için yapılmış olan bir kulübeye giderek, burada bulunan buton vasıtasıyla avcılara haber verir. Ölü yakalandığı takdirde iki katına çıkacak olan ödülü almak isteyen bir ödül avcısı çetesi gezegene gelir. Ancak kişisel nedenler ile Riddick’i arayan bir ödül avcısı daha gezegene gelmiştir.
OYUNCULARI
Vin Diesel, Richard B. Riddick
Jordi Mollà, Santana
Matthew Nable, Boss Johns
Katee Sackhoff, Dahl
Dave Batista, Diaz
Bokeem Woodbine, Moss
Raoul Trujillo, Lockspur
Conrad Pla, Vargas
Nolan Gerard Funk, Luna
Danny Blanco Hall, Falco
Noah Danby, Nuñez
Neil Napier, Rubio
Karl Urban, Vaako
Alex Branson, Lex Branman
Andreas Apergis, Krone