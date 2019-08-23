Rıdvan Aybars Düzey kimdir? Rıdvan Aybars Düzey nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Blu TV ekranlarında yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde yer alan Rıdvan Aybars Düzey hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Rıdvan Aybars Düzey kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

RIDVAN AYBARS DÜZEY KİMDİR?

Rıdvan Aybars Düzey, 19 Kasım 1986 yılında İzmir'de doğmuştur. Atölye Kraft'ta Oyunculuk Eğitimi alan Rıdvan Aybars Düzey, 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filmi ile oyunculuğa, 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle de televizyon dünyasına adım atmıştır.

Maral, Kahireli Palas, Kanıt: Ateş Üstünde dizilerinde rol alan Rıdvan Aybars Düzey, şimdilerde Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde yer almaktadır. Rıdvan Aybars Düzey, 1.83 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

Rıdvan Aybars Düzey'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade İbrahim) (TV Dizisi)

2016 – Kanıt: Ateş Üstünde (TV Dizisi)

2014 – Maral (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (TV Dizisi)

2013 – Kahireli Palas (Alp) (Sinema Filmi)

2010 – Son İstasyon (Sinema Filmi)