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Rıdvan Dilmen NTV’den Digitürk’e mi transfer oluyor? Gizli görüşme…
Rıdvan Dilmen NTV’den Digitürk’e mi transfer oluyor? Gizli görüşme…
Medyada taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrılmasının ardından günün ikinci bomba haberi spor dünyasından geldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bugün öğle saatlerinde Digiturk’ün CEO'su Yousef Al-Obaidly ile buluştu.
Magazin 26 Nisan 2018 - 17:09

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ ÖZEL HABER

Türk futbolunda ‘Şeytan’ lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, şu sıralar NTV’de spor yorumculuğu görevini sürdürüyor. Rıdvan Dilmen’in bugün öğle saatlerinde  Digiturk'ün CEO’su  Yousef Al-Obaidly ile Digitürk’ün Beşiktaş’ta bulunan binasında yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantı çıkışında ise  Yousef Al-Obaidly’nin Rıdvan Dilmen’i şirket çıkışına kadar uğurladı ve ikilinin sıcak samimi halleri çalışanlar tarafından görüldü. Medya kulislerinde Dilmen’in BeIN Sports’a transferinin güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

Son güncelleme: 17:35 - 26.04.2018
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