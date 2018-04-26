Rıdvan Dilmen NTV’den Digitürk’e mi transfer oluyor? Gizli görüşme…

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Ömercan ALTAY – SÖZCÜ ÖZEL HABER



Türk futbolunda ‘Şeytan’ lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, şu sıralar NTV’de spor yorumculuğu görevini sürdürüyor. Rıdvan Dilmen’in bugün öğle saatlerinde Digiturk'ün CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Digitürk’ün Beşiktaş’ta bulunan binasında yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantı çıkışında ise Yousef Al-Obaidly’nin Rıdvan Dilmen’i şirket çıkışına kadar uğurladı ve ikilinin sıcak samimi halleri çalışanlar tarafından görüldü. Medya kulislerinde Dilmen’in BeIN Sports’a transferinin güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor.