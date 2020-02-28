Rifat Sarıcaoğlu ‘Spermlerimi çaldılar’ haberleriyle ilgili basın açıklaması yaptı

Kısa sürede pek çok yayın organında yer alan haberde Rifat Sarıcaoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı üzerinden:

“İnternette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçma sapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata'dan sonra çocuğum olmadı. Bir kaza geçirmiştim doktorlar bir daha olmaz dedi… Tülaycığımla ben Ata'mızı tek çocuğumuz olarak büyüttük ve başka çocuk düşünmedik. Birkaç sene evvel Burçe adında bir kişi Maltepe köprüsünde yürürken eterle bayıltarak spermlerimi çaldı. Kıbrıs'ta özel bir laboratuvarda yasadışı yollarla spermlerimin üzerinde deneyler yaptı ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Şimdi benden ikinci bebeği beklediğini ve bebeğin doğal yollarla olduğunu söylemiş. Böyle bir şey mümkün değil çünkü benim 17 yıldır cinsel hayatım yok. Bunları açık açık yazdığım için özür dilerim ama ortada iğrenç dolaplar dönüyor gördüğünüz gibi! Bu çocuk eğer benden ise spermlerimi dondurup hamile kaldığını düşünüyorum. Kendisi hakkında ve doktoru hakkında davacı olacağım. Tülay'ımla kurduğumuz bu güzel yuvanın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz” şeklinde bir açıklama yapıldığı söyleniyordu.

Haber kısa sürede sosyal medyanın gündem başlıklarından biri haline geldi.

SESSİZLİĞİNİ AKŞAM SAATLERİNDE BOZDU

Hakkında ortaya atılan bu iddialara ve çıkan haberlere uzunca bir süre sessiz kalmayı tercih eden Rifat Sarıcaoğlu konunun daha da büyümesinden endişe ettiğinden akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

“Ben Rifat Sarıcaoğlu hiçbir zaman Instagram isimli uygulamada sosyal medya hesabı açmadım. Sosyal medya paylaşım uygulaması olan Instagram üzerinden ‘rifatsaricaoglu’ kullanıcı adı ile açılan sahte hesap, beni karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla açıldığı açıktır. Açılan bu sahte hesabın kim veya kimler tarafından açıldığı ve kullanıldığının tespiti için Avukatım Meltem Banko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak ve anılan sahte hesap ile paylaşımlara karşı her türlü yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna bildiririm. Bu sahte hesabın içeriği ise deli saçması ve tamamıyla yalandır.”



