Rihanna aylık 415 bin dolara yaklaşık 3 milyon TL’ye ev kiraladı

Dünyanın en zengin müzisyeni seçilen ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, Kardashian klanının Take The Hamptons adlı reality show programını çektiği evi, aylığı 415 bin dolara yani yaklaşık olarak 3 trilyona kiraladı.

Mirror’ın haberine göre Rihanna, 8 bin metrekarelik arazide yer alan evde ağustos ortasına kadar kalacak. Gayrimenkul danışmanı Dylan Eckhardt, New York Post'a verdiği demeçte, Rihanna'nın bir ayını bu evde geçirmek üzere anlaşma yaptığını söyledi. Rihanna kiralık evden ayrıldıktan sonra, eylül sonuna kadar Malibu’daki başka bir evde kalacak.