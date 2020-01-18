Rihanna, bir dönem hamile kaldığı iddia edilen sevgilisinden ayrıldı

Şarkıcı Rihanna, 2017 yılında Toyota’nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hassan Jameel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

“AYRILDILAR” İDDİASI

Geçtiğimiz aralık ayında da İstanbul’a gelen Rihanna ve Hassan Jameel’in ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Us Weekly, Haziran 2017’de ilk kez görüntülenen çiftin, üç yıllık ilişkisinin bittiğini söyleyen bir kaynağa atıfta bulunan bir rapor yayınladı.Kısa bir süre sonra Rihanna, Interview dergisine Jameel’e aşık olduğunu açıklamıştı. Ne Rihanna’nın ne de Jameel’in raporlara yorum yapmadığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

BİR DÖNEM HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Rihanna hakkındA ‘Hamile’ olduğuna dair iddialara ortaya atılmıştı. Konu hakkında yorum yapmayan ünlü şarkıcı, dün katıldığı bir parti çıkışı eli karnında magazin basınının karşısına çıkınca, iddiaları da güçlendirmiş oldu…





