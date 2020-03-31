Rihanna: Evlenmesem de dört çocuk yapacağım

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, verdiği bir röportajda 10 yıl içerisinde üç ya da dört çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

Dünya çapında bir şöhreti buluan 32 yaşındaki şarkıcı Rihanna, sadece mesleki kariyeriyle değil aynı zamanda yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Rihanna, İngiliz Vogue dergisine konuşarak gelecek planlarından bahsetti. Rihanna çocuk yapma konusundaki samimi itirafıyla da hayranlarının gündemindeydi.

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, “Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!” diye konuştu.

Suudi milyarder Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında sonlandıran Rihanna, bir ilişkisinin olmamasının onu anne olma planından uzaklaştırmayacağını belirtti.

“BİR ÇOCUĞU GERÇEKTEN BÜYÜTEBİLECEK TEK ŞEY SEVGİDİR”

Sevgiyi bir ebeveyn olmanın en temel unsuru olarak tanımlayan Rihanna, “Toplumun benim yanlış yolda olduğumu düşündüğünü hissediyorum. Çocuğunuzun hayatında bir baba yoksa sizi bir anne olarak hafife alırlar” diye konuştu.

En mutlu eden ve en sağlıklı ilişkinin ebeveyn ile çocuk arasında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Bir çocuğu gerçekten büyütebilecek tek şey sevgidir” dedi.