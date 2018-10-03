Rihanna gibi ünlülerin evlerini hedef alan soyguncular yakalandı

Rihanna, Christina Milian, Los Angeles Dodgers oyuncusu Yasiel Puig ve Los Angeles Rams oyuncusu Robert Woods'un da aralarında bulunduğu ünlülerin evlerini hedef alan bir dizi soygunla bağlantılı 4 şüpheli ABD'de yakalandı.

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Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Rihanna’nın 6.8 milyon dolarlık malikanesine hırsız girdi. olay yerine helikopterle giden polisler, hemen etrafı güvenlik şeridiyle çevirip araştırmaya başlasa da soyguncular yakalanamadı.

Bugün ise, Rihanna, Christina Milian, Los Angeles Dodgers oyuncusu Yasiel Puig ve Los Angeles Rams oyuncusu Robert Woods’un da aralarında bulunduğu ünlülerin evlerini hedef alan bir dizi soygunla bağlantılı 4 şüphelinin yakalandığı haberi geldi.

Polis, basına yaptığı açıklamada, yakalanan 4 kişinin, aktörleri, sporcuları ve Hollywood yapımcılarını hedef alan daha büyük bir hırsızlık zincirinin parçası olduğunun sanıldığını belirtti. Çalıntı olduğu sanılan aralarında pahalı çantalar, saatler ve mücevherlerin de bulunduğu eşyaları ele geçiren polis, bunları basına sergiledi.