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Rihanna ile Drake yeniden birlikte
Rihanna ile Drake yeniden birlikte
Geçen hafta Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılan Rihanna, teselliyi, eski sevgilisi Drake'te buldu. İkilinin yeniden sevgili olduğu konuşuluyor...
Magazin 23 Ocak 2020 - 08:56

Yaklaşık iki yıldır Suudi zengin işadamı Hassan Jameel ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın, rapçi Drake ile sevgili olduğu söyleniyor. Ayrılığın ertesi günü, Drake ile bir mekanda eğlenirken görülen Rihanna, rapçi ile ASAP Rocky’nin konserini izledi.

Splash News

Uzun yıllardır arkadaş olan ikili, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahnedeki yakınlaşmalarıyla çok konuşulmuştu. Sahnede Rihanna'ya ilan-ı aşk ederek onu öpen Drake, “O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın. Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm” demişti.

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Son güncelleme: 09:17 - 23.01.2020
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