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Rihanna: Neden bu meseleyi konuşmuyoruz

Uzun süredir Hindistan'da tartışmalara yol açan tarım kanunlarını protesto için eylem yapan çiftçilere dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan destek geldi. 

Güncellenme: 17:39, 03/02/2021
Haberler Magazin
Rihanna: Neden bu meseleyi konuşmuyoruz

Hindistan’da haklarının verilmediğini savunan binlerce çiftçi iki aydan fazla süredir Yeni Delhi’de kamp kurmuş durumda. Yeni düzenleme geri çekilmediği sürece protestolarını sürdüreceklerini açıklayan çiftçiler zaman zaman polisle karşı karşıya geliyor.

26 Ocak’ta çiftçilerin traktör mitinginde polisin müdahalesi sonrası bir eylemci hayatını kaybetti.

Hindistan yönetimi, çiftçilerin bulunduğu kamplarda internetin kapatma kararı büyük tepki gördü. Gerginlik daha da tırmandı.
Hindistan’da yaşananlara dünyanın sessiz kalmasını eleştiren ünlü şarkıcı Rihanna, Twitter hesabından CNN televizyonunun, hikimetin Yeni Delhi yakınlarındaki eylem alanlarında interneti kesme kararıyla ilgili bir haberini duyurdu.

Ünlü şarkıcı mesajında, “Neden bu meseleyi konuşmuyoruz?” diye sorarak #FarmersProtest (çiftçi protestosu) etiketini yapıştırdı.

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