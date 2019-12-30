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Rihanna, sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul’a geldi
Rihanna, sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul’a geldi
Rihanna'nın, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta gizlice İstanbul'a geldiği, Çırağan Sarayı'nda kaldığı ve 200 bin TL'lik Sultan Suiti'ni tercih ettiği iddia edildi...
Magazin 30 Aralık 2019 - 13:37

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna’nın, uzatmalı sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta İstanbul’a geldikleri iddia edildi. Aşklarını Londra’da gözlerden uzakta yaşayan çiftin, Çırağan Sarayı’nın 200 bin TL’lik Sultan Suit’inde kaldığı söylendi.

Rihanna ve Hassan Jameel

Londra’dan çıkıp Dubai’ye gidecek olan çift, plana İstanbul’u da eklemiş ve Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul’a gelmiş. Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı’na giden çift, otelde fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırmış. Çift, İstanbul’daki bir gecelerinin ardından yine Hassan Jameel’e ait özel jetle Dubai’ye uçmuş…

Çiftin İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda kaldığı iddia edildi.

Son güncelleme: 13:39 - 30.12.2019
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