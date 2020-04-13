Rihanna’dan Trump’a iğneleyici sözler: Şu an dünyayı kurtarmakla meşgulüm

Corona virüsü salgınıyla mücadele için yaptığı bağışlarla gündemden düşmeyen Rihanna, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında hayranlarıyla buluştu. Yayın esnasında bir hayranının kendisine yeni albümün çıkış tarihini sorunca Rihanna, verdiği cevapla Trump'ı iğnelemekten de geri durmadı.

Ünlü şarkıcı Rihanna, tüm dünyanın geçtiği kötü günlere rağmen kendisine ısrarla yeni albümünü ne zaman yayınlayacağını soran hayranlarına sert bir açıklama yaptı.

En son albümünü 2016 yılında çıkaran Rihanna, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yine aynı soruyla karşılaşınca kendisini tutamadı.

“BEN BURADA DÜNYAYI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM”

Yeni albüm sorusunu soran hayranına, “Ben burada -Trump’ın aksine- dünyayı kurtarmaya çalışırken bana albüm sormayın” diyerek sert bir yanıt verdi.

ABD’deki corona virüsü salgınında Başkan Donald Trump’tan daha fazla çalıştığını ima eden Rihanna, “Bununla en önde savaşacağız” dedi.

Rihanna, salgında artan aile içi şiddet raporları nedeniyle Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte 4.2 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti. Bu bağış, her hafta Los Angeles’ta 90’dan fazla insanın aile içi şiddet nedeniyle sığınma evlerine yerleştirilenler için 10 hafta boyunca barınma, yemek ve danışmanlık hizmeti verilecek.