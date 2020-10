Rihanna: Vahşi ve keşfedilmemiş zamanlardayız

Yeni çalışması ve Covid-19'un getirdiği 'yeni normal' hakkında konuşan Rihanna, "Şu anda vahşi, keşfedilmemiş zamanlardayız ve hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz çünkü her şey tersine döndü" ifadelerini kullandı.

Rihanna tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Vogue’e konuşan Rihanna “En çok takdir ettiğim şey sakin bir ruha sahip olmak” sözlerini dile getirdi.

Yeni Savage x Fenty şovunun hazırlıkları için erkenden güne başladığını vurgulayan Rihanna, bu senenin her şeyi sıfırlamasının sağladığı avantajları tartışmayı tercih ederken, “Sadece ruhumu sessize alıp, Tanrı ve evrenin bana sunduklarını dinliyorum” sözlerini dile getiriyor.

Geçen yıl yayınlanan ilk Savage x Fenty şovuyla New York Moda Haftası’nı yeniden harekete geçirdikten sonra Rihanna, bunu tekrar yapmaya hazır.,

Üçüncü defilesi olma özelliği taşıyan Savage x Fenty Show, bu hafta Amazon Prime’da yayınlandığında internette rekorlar kırmayı vaat ediyor.

Yeni çalışması hakkında, “Kesinlikle alışılmadık bir süreç oldu” diyen Rihanna, “Şu anda vahşi, keşfedilmemiş zamanlardayız ve hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz çünkü her şey tersine döndü” ifadelerini kullandı.

“CAN SIKICI”

Yeni normal için “Benim gibi bir kontrol manyağı için biraz can sıkıcı!” diyen Rihanna sözlerini şöyle sürdürdü: “Provalar ya da yaratıcı ekip, dansçılar ve modellerle yapılacak toplantılar olsun, her şeyin sanal olarak gerçekleşmesi gerekiyordu. Çok sayıda hareketli bölüm var ve her şeyden önce herkesin sağlıklı olduğundan emin olmak istedik. Küresel salgınla durum epey zor ancak bizler meydan okumaları seviyoruz!”