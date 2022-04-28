Rihanna ve ASAP Rocky cephesinde yeni bir “mesaj” krizi

Kısa bir süre önce "aldatma" haberleriyle gündeme gelen Barbadoslu pop yıldızı Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky üzerindeki kara bulutlar dağılmadı.

Sozcu.com.tr

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ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki şarkıcı ve müzisyen Rihanna’nın, ünlü rapçi tarafından aldatıldığı haberleri gündeme oturmuştu. Aldatıldığı kişinin de Rihanna’nın yakın arkadaşı Amina Muaddi isimli tasarımcı ve modacı olduğu iddia edilmişti.

Bu dedikodu, sonradan Muaddi ve haberi ortaya atan web sitesi tarafından yalanlansa da ünlü çift hakkında şimdi de başka dedikodular ayyuka çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 45 yaşındaki Jilly O’Donnell adlı İngiliz bir kadın, ASAP Rocky’nin Instagram üzerinden kendisine “flörtöz” mesajlar attığını iddia ediyor.

O’Donnell’a göre, kendisi ve 33 yaşındaki Rocky arasında iddia edilen iletişim, Aralık 2021’de başladı ve geçen aya kadar devam etti.



Ayrıca, ASAP Rocky’nin O’Donnell’ı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden aylar önce, Ukrayna’ya buluşmak için davet ettiği de iddia edildi.

Rapçiden geldiği iddia edilen mesajda şunlar yazıyordu: “Yoruldum, benimle Ukrayna’da buluşmaya gelir misin? Eğer gelirsem, oraya vardığımda senin de gelmeni ayarlayabilirim.”

Bu mesaja yanıt veren O’Donnell, İngiltere’de Covid-19 pandemisinin yansımaları devam ederken seyahat kısıtlamalarının gelmesini engellediği konusunda ısrar etti…

O’Donnell “Ukrayna’ya gidemiyorum haha, geçen yılki karantinadan sonra Noel’i bile kutlayamıyorum. Ayrıca Başbakan şişman, işe yaramaz bir pislik, bu yüzden kimsenin hiçbir yere girmesine izin verilmiyor. Buraya gelmelisin. Ukrayna kulağa dondurucu geliyor” diye cevap attı.

Rocky de iddiaya göre, “Nasıl hiçbir yere seyahat edemezsiniz???? Bu berbat. Buraya yeni geldim. Gerçekten soğuk. Buradaki spor salonu çok güzel. Dostum, geçen hafta çok şişmanladım. Keşke çözebilseydik” diye yazdı.

Instagram hesabında sık sık spor salonunda çektiği selfie pozlarını ve bikinili fotoğraflarını paylaşan O’Donnell, sadece 1.500 takipçisi varken neden 14.7 milyon takipçili ASAP Rocky’nin kendisine mesaj attığı hakkında hiçbir fikri olmadığını iddia ediyor.

İddia hakkında Rihanna ve ASAP Rocky cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

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