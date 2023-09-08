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Rihanna ve ASAP Rocky ikinci çocuklarının ismini açıkladı

Rihanna ve ASAP Rocky, ağustos başında dünyaya getirdikleri ikinci çocukları için seçtikleri ismi nihayet açıkladı. 

Sozcu.com.tr
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Rihanna ve ASAP Rocky ikinci çocuklarının ismini açıkladı

Şarkıcı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky, ikinci çocuklarını kucaklarına aldıktan bir ay sonra nihayet oğulları için seçtikleri ismi açıkladılar.

Gösteri dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Rihanna ve ASAP Rocky, geçtiğimiz ay ikinci çocuklarını da kucaklamışlardı. Ancak ikili ilk bebeklerinde olduğu gibi ikincisinde de isimini bir sır gibi sakladı.

İsmin, A$AP Rocky’nin Pharrell Williams’ın da yer aldığı son şarkısı Riot’a bir saygı duruşu olabileceği düşünülüyor.

Çift, ilk çocuklarıyla beraber…

1 Ağustos 2023 tarihinde sabah 7.41’de Los Angeles’taki Cedar Sinai Hastanesi’nde doğan ailenin son üyesinin adı Riot Rose Mayers oldu.

Rihanna, doğumu Khloe Kardashian, Kylie Jenner ve Al Pacino’nun sevgilisi Noor Alfallah gibi ünlülerin sıklıkla tercih ettiği Dr. Thais Aliabadi ile gerçekleştirdi.

Rihanna, hamileliğini ise şubat ayındaki Super Bowl devre arası şovunda ortaya çıkarmıştı.

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