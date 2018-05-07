Rihanna vitrine kendisini koydu

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Barbadoslu şarkıcı Rihanna son zamanlarda giyim ve kozmetik sektöründeki atılımlarıyla dikkat çekiyor, pek çok meslektaşı gibi farklı ticari kulvarlarda boy gösteren Rihanna, son olarak iç çamaşırı koleksiyonu çıkardı. Ürünlerinin tanıtımı konusunda cesur bir adım atarak kendisini vitrine koyan Rihanna, milyonlarca takipçisi olan hesabından tanıtım yapıyor. Neredeyse gün aşırı bir şekilde kreasyonundan en çarpıcı örnekleri giyerek objektif karşısına geçen Rihanna yaptığı son paylaşımla yine büyük beğeni aldı.



