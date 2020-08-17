Rihanna’dan Beyrut için bağış çağrısı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Lübnan'da meydana gelen patlamadan etkilenenler için sosyal medyadan bağış çağrısı yaptı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama, dünyanın gündeminden düşmüyor.

Pek çok ünlü isim Lübnan'daki duruma dikkat çekmek için paylaşımlar yaparken, Barbadoslu şarkıcı Rihanna da sosyal medyadan bağış çağrısı yaptı.

Beyrut’taki patlamada çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Rihanna, “Binlerce insan evinden oldu, aileler ve çocukları sokaklarda uyuyor. Hastaneler yaralıları tedavi edebilmek için tıklım tıklım dolu. Eğer siz de Beyrut’taki acil durum çalışmalarına destek vermek isterseniz paylaştığım organizasyonlara bağış yapmaktan çekinmeyin” ifadelerini kullandı.